140 millions de smartphones Huawei vendus en 2016

Huawei vient de livrer ses chiffres de ventes de smartphones pour l’année 2016. La firme chinoise est montée en puissance, avec 139 millions de combinés distribués. Une hausse de 29 % par rapport à l’année 2015, sur un marché pourtant en panne de croissance.

La branche grand public de la société voit son chiffre d’affaires progresser de 42 % en un an, pour atteindre les 25,7 milliards de dollars. Une croissance forte, mais moins que sur 2015 (elle était alors de +73 % par rapport à 2014).

Bonne nouvelle toutefois pour le groupe : le chiffre d’affaires s’accroît nettement plus rapidement que les ventes. Ce qui est la traduction d’une montée en gamme des offres du constructeur.

Bientôt le numéro deux des smartphones ?

Huawei est actuellement le troisième vendeur de smartphones au monde en volume, avec 8,7 % de parts de marché. Ceci devrait toutefois rapidement changer lorsque la société aura investi le très prisé marché américain. Le troisième pays le plus habité au monde, après la Chine et l’Inde.

Le constructeur pourrait alors rattraper et doubler rapidement le numéro deux des smartphones : Apple. La firme de Cupertino dispose en effet de 11,5 % de parts de marché. Et semble donc à la portée du constructeur asiatique. Huawei devrait toutefois avoir plus de difficultés à déloger Samsung de sa place de numéro un. Le Coréen affiche en effet 23,6 % de parts de marché dans le secteur des smartphones.

