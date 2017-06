2 milliards d’utilisateurs pour Facebook !

Voici le message que Mark Zuckerberg, patron de Facebook, a posté sur le réseau social hier : « À partir de ce matin, la communauté Facebook a atteint officiellement la barre des 2 milliards de personnes ! Nous faisons des progrès pour connecter le monde. Maintenant, rapprochons le monde. C’est un honneur de faire ce voyage avec vous. »

Et surtout une belle affaire pour Facebook, qui n’a jamais été aussi puissant. En digne héritier d’AOL, Facebook arrive à fédérer un nombre considérable d’internautes. Contraints et forcés, les non-abonnés restants sur le banc de touche.

Le patron de Facebook rappelle que le premier milliard d’utilisateurs avait été atteint en octobre 2012. Soit il y a un peu moins de cinq ans.

Facebook, incontournable sur la Toile

La société livre d’autres données de fréquentation de son réseau social. Chaque jour, ce sont pas moins de 800 millions de personnes qui pressent le bouton « J’aime » sur Facebook. Les groupes Facebook montent également en puissance, avec plus d’un milliard d’utilisateurs chaque mois.

Facebook demeure le plus gros réseau social au monde et un des services majeurs de la Toile. Le second étant YouTube, avec 1,5 milliard d’utilisateurs. L’offre WhatsApp compte pour sa part 1,2 milliard de fidèles. Soit autant que Facebook Messenger. Les deux appartenant à Facebook.

Près de 2 milliards d’utilisateurs de Facebook !