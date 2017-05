2 milliards de terminaux sous Android !

La conférence Google I/O se tient actuellement à Mountain View, dans le fief du géant d’Internet. L’occasion pour Sundar Pichai, CEO de Google, de faire le point sur les grands succès de la firme. Et en particulier d’Android.

2 milliards de machines fonctionnent aujourd’hui sous Android. Des smartphones, bien entendu, mais également des tablettes, des montres connectées et un nombre croissant d’objets du quotidien (systèmes automobiles embarqués, set-top boxes, etc.). Android s’est même frayé un chemin dans l’électronique embarquée.

Go pour Android O… cet été

Les annonces autour d’Android ont été nombreuses dans le cadre de cette première journée de la conférence Google I/O. Android O Developer Preview 2 apporte quelques retouches et optimisations. Et trace ainsi le chemin vers une livraison de cet OS en mouture définitive dans le courant de l’été.

Google Play Protect promet de garder un œil sur les applications installées sur vos terminaux Android, afin de détecter tout malware, ou application au comportement indélicat.

Enfin, le programme Android Go est lancé. Il permettra de proposer des optimisations autour d’Android O, afin de l’adapter aux terminaux mobiles disposant de peu de mémoire vive (1 Go et moins). Des applications dédiées et une signalétique spécifique sur Google Play seront proposées aux détenteurs de machines Android Go.

