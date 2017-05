Près de 2 milliards d’utilisateurs de Facebook !

Facebook vient de livrer les résultats de son dernier trimestre d’activité. Et encore une fois, ils sont exceptionnels. Le chiffre d’affaires de la société bondit en effet de 49 %, pour atteindre les 8,03 milliards de dollars. Le bénéfice net grimpe pour sa part de 76 % sur un an, et se fixe à 3,06 milliards de dollars. Enfin, le gain par action prend 73 %, à 1,04 dollar.

Un sans-faute donc pour le réseau social qui cartonne comme jamais et bat toutes les prévisions des analystes. Sa première source de revenus reste la publicité, qui compte pour 98 % du chiffre d’affaires total de la firme. Et 85 % des revenus publicitaires sont aujourd’hui réalisés sur les terminaux mobiles. Au travers de l’application Facebook donc.

1,3 milliard de personnes connectées chaque jour

Le nombre d’utilisateurs se fixe chaque mois à 1,94 milliard. Un chiffre en progression de 17 % par rapport à Q1 2016. Facebook se rapproche donc rapidement du cap des 2 milliards d’utilisateurs par mois. Et les membres du réseau social sont des accros. 1,28 milliard de personnes se connectent en effet chaque jour à Facebook.

Malgré ces excellents résultats, l’action perd 2,5 % dans les échanges hors séance (148,01 dollars) à l’heure où nous écrivons ces lignes. En cause, une nouvelle mise en garde concernant la croissance future des revenus publicitaires. Facebook indique en effet qu’il ne sera pas possible d’afficher beaucoup plus d’annonces. La croissance de son chiffre d’affaires devrait donc prochainement se rapprocher de celle de son nombre d’utilisateurs.

