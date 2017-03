Snap, roi de Wall Street, plus valorisé que Twitter et LinkedIn

La première journée en Bourse de Snap, société se trouvant derrière le service Snapchat, s’est terminée hier en soirée. Et elle a été bonne pour les investisseurs. L’action Snap s’affichait en effet à 24,48 dollars en fin de séance au New York Stock Exchange (NYSE). Soit une hausse de 44 % en une seule journée !

Toutefois, seuls ceux ayant bénéficié du prix d’introduction de l’action de 17 dollars mercredi ont pu récolter le pactole. L’action a en effet directement débuté la journée de jeudi à 24 dollars. La hausse en séance a donc été bien plus modérée que les +44 % affichés : +2 % sur la journée.

Des tendances plus marquées à la hausse ont été constatées en séance. Nous notons ainsi une pointe à plus de 26 dollars hier. La bonne tenue de l’action Snap se confirme dans les échanges hors séance. Elle progresse ainsi de +0,98 % à 24,72 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes.

2,5 fois plus puissant que Twitter

Après cette première journée, la valeur de Snap en bourse est d’ores et déjà de 28,33 milliards de dollars. Soit 2,5 fois la valeur de Twitter (11,30 milliards de dollars). Et un peu plus que les 26,65 milliards de dollars de LinkedIn. Le géant Facebook, avec une capitalisation boursière de 400 milliards de dollars, reste toutefois définitivement hors de portée.

À lire aussi :

Snap lève 3,4 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse

Snap mise sur le hardware pour faire le buzz sur les marchés

Snap va améliorer son application sous Android

Crédit photo : © Mahathir Mohd Yasin / Shutterstock.com