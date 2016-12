5 smartphones Nokia attendus en 2017

« Le Finlandais HMD Global devrait annoncer ses premiers smartphones Nokia en février 2017 au Mobile World Congress (MWC) et a coopéré avec les fabricants taïwanais pour développer quatre nouveaux modèles, dont le lancement est prévu au deuxième et au troisième trimestre 2017 », indique aujourd’hui Digitimes, en se basant sur des sources travaillant au sein de l’industrie asiatique.

Ces terminaux mobiles devraient adopter des écrans allant de 5 à 5,7 pouces, avec des résolutions en 1920 x 1080 points (Full HD) et 2560 x 1440 points (Quad HD). LG Display, Century Technology et Innolux seront les fournisseurs de ces écrans. Quant à l’assemblage des terminaux, il sera confié à FIH Mobile, filiale de Foxconn. Le plus gros ODM du marché. Nous n’en saurons pas plus concernant ces quatre futurs smartphones Nokia.

Première offre : un milieu de gamme

Celui présenté en début d’année est moins mystérieux. En toute logique, il s’agira du Nokia D1C (ou Nokia C). Un terminal qui devrait être officialisé lors du Mobile World Congress 2017 de Barcelone, qui se tiendra fin février.

Au menu, deux modèles de 150 dollars et 200 dollars. Le premier comprendra un écran 5 pouces Full HD et 2 Go de RAM. Le second une dalle 5,5 pouces Full HD et 3 Go de RAM. Le processeur du D1C pourrait être un Qualcomm Snapdragon 430. Une puce comprenant 8 cœurs ARM 64 bits Cortex-A53 cadencés à 1,4 GHz, épaulés par un GPU Adreno 505 et de la mémoire LPDDR3.

Si les caractéristiques et le prix du Nokia D1C sont confirmés, c’est alors à un smartphone de milieu de gamme low cost auquel nous aurons affaire. Un choix risqué, sur un marché qui aurait tendance à privilégier les offres de milieu de gamme premium.

Une gamme complète dès 2017 ?

HMD Global pourrait toutefois monter en gamme rapidement. Dernièrement, le Nokia P s’est en effet invité sur la Toile. Ce smartphone pourrait adopter un processeur Qualcomm Snapdragon 835, 6 Go de RAM et un capteur photo à optique Zeiss. Là encore deux tailles sont évoquées : 5,2 pouces et 5,5 pouces.

Aucun détail n’a filtré sur les autres smartphones en préparation. Nous pouvons toutefois nous attendre à une entrée de gamme, un milieu de gamme abordable (en toute logique le Nokia C), un milieu de gamme premium et un haut de gamme (le Nokia P).

HMD Global devra se dépêcher. La concurrence fourbit en effet ses armes et certains autres acteurs historiques promettent de revenir en force. C’est ainsi le cas des smartphones BlackBerry, qui seront relancés par le constructeur chinois TCL. Voir à ce propos notre précédent article « TCL promet la révolution du mobile avec ses smartphones BlackBerry ». TCL promet de lever le voile sur la feuille de route de ses BlackBerry dès le CES de Las Vegas. Premier modèle attendu en 2017, le DTEK70, une offre de haut de gamme.

