500 millions de PC fonctionnent maintenant sous Windows 10

L’évènement Microsoft Build de Seattle est dédié aux développeurs. L’occasion pour la firme de se rapprocher de son écosystème et de préciser sa feuille de route.

« Dans un monde d’une puissance de calcul presque infinie et d’une croissance exponentielle des données, nous nous concentrons sur la possibilité de donner à chaque développeur les moyens de créer des applications adaptées à cette nouvelle ère de Cloud et d’Edge intelligents », a indiqué Satya Nadella, CEO de Microsoft, lors de la session inaugurale de cette rencontre.

Windows 10 montant, mais pas encore dominant

Les annonces se sont multipliées pendant cette première journée. Et la firme a fait le point sur l’état d’avancement du marché de Windows 10. 500 millions de machines utilisent aujourd’hui cet OS assure Microsoft. Soit 200 millions de plus qu’un an plus tôt. Si nous restons loin de l’objectif de 1 milliard d’installations fixé par Microsoft pour mi-2018, l’évolution est nette.

Et pour cause puisque rappelons qu’après avoir proposé (imposé) Windows 10 aux utilisateurs de Windows 7/8/8.1, Microsoft a fortement réduit le support de ses anciens OS sur les machines de dernière génération, avant de purement et simplement supprimer le support Windows 7/8/8.1 sur les processeurs de nouvelle génération.

Mécaniquement, Windows 10 ne pourra donc plus que croître. Toutefois, bien du chemin reste encore à parcourir. Sur avril, selon StatCounter, 84 % des PC connectés à la Toile fonctionnaient sous Windows. Voici la répartition des machines Windows par version :

Windows 7 : 46,2 %

Windows 10 : 35,6 %

Windows 8.1 : 9,6 %

Windows XP : 5,3 %

Windows 8 : 2,3 %

Windows Vista : 1 %

À lire aussi :

10 % des PC Windows 10 ont d’ores et déjà adopté la Creators Update

La version complète de Microsoft Office bientôt sur le Windows Store

Edge et Bing par défaut sous Windows 10 S

Crédit photo : © via Pexels.com