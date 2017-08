Accenture soutient Apple pour propulser iOS en entreprise

Apple avance dans le monde de l’entreprise en s’appuyant sur des fournisseurs de solutions IT et des intégrateurs. Après IBM en 2014, Cisco en 2015 et SAP en 2016, la firme de Cupertino vient de signer un accord avec Accenture.

Dans ce cadre, la société américaine de conseils et services informatiques prend à bras le corps le tournant du numérique pour accompagner la transformation des entreprise et s’engage à développer des solutions autour des usages d’iOS, l’environnement mobile d’Apple.

Composées d’outils et de services, ces « practices » seront développées par la filiale Accenture Digital Studios de manière locale au plus près des clients afin d’optimiser l’utilisation professionnelle des iPhone et iPad.

Des équipes locales et des experts Apple

Les équipes d’Accenture Digital Studio seront épaulées par des experts d’Apple. Designers graphiques, développeurs, architectes data et analystes de la données (data scientists) ainsi que concepteurs hardware et logiciel seront détachés de la firme à la pomme auprès de la société de conseil IT.

Leur nombre n’est pas précisé mais l’on peut supposer qu’il variera en fonction des missions confiées à Accenture.

Concrètement, l’objectif est mettre en place un nouvel écosystème de services pour aider les entreprises à intégrer iOS dans leur environnement et leur permettre de tirer parti des solutions spécifiques développées par Apple avec ses autres partenaires (dont SAP et Cisco).

D’autre part, des nouveaux modèles d’outils et de codes préétablis seront proposés pour optimiser l’exploitation des données issues de l’Internet des objets (IoT).

Enfin, des services pour migrer des applications historiques vers iOS accompagneront l’adoption de l’environnement d’Apple dans l’entreprise ou sa généralisation. De quoi installer durablement les outils d’Apple entre les murs des organisations.

La plate-forme mobile la mieux adaptée aux entreprises

Sachant que Accenture opère dans 120 pays, couvre une quarantaine d’industrie et répond aux besoins des trois-quarts des entreprises du Fortune Global 500, l’accord constitue une avancée stratégique pour Apple pour s’imposer dans le monde de l’entreprise.

Pierre Naterme, CEO d’Accenture, lève tous les doutes : « Sur la base de notre expérience dans le développement d’applications mobiles, nous pensons que iOS est la plate-forme mobile la plus adaptée pour les entreprises ».

De quoi réjouir Tim Cook, son homologue côté Apple : « Les entreprises commencent à peine à gratter la surface de ce qu’ils peuvent faire avec nos produits ».

Ne doutons pas que cette collaboration leur permettra de creuser un peu plus profondément le potentiel de développement des usages des iPhone et iPad dans le monde professionnel.

