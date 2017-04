Action Amazon : flambée des estimations chez les analystes

Amazon va présenter ses résultats trimestriels le jeudi 27 avril, à la fermeture du Nasdaq. Et les analystes s’affolent, considérant que la firme devrait battre toutes les prévisions.

Wedbush Securities estime ainsi qu’Amazon pourrait annoncer un chiffre d’affaires de 35,97 milliards de dollars, contre 35,30 milliards de dollars attendus. Et un gain par action de 1,30 dollar, contre des prévisions de 1,13 dollar. Et l’analyste de relever son estimation à un an de la valeur de l’action Amazon de 900 dollars à 1250 dollars. Il n’est pas le seul à relever ses objectifs : Nomura Instinet passe ainsi ses prévisions de cours à un an de 925 dollars à 975 dollars.

En cause, deux éléments clés : la gamme Amazon Web Services, véritable machine à cash de la firme, qui soutient sa croissance et gonfle ses marges ; les services Amazon Pay et Amazon Cash, qui permettent d’aborder un nouveau secteur. Ce à quoi il convient d’ajouter que le cours de l’action est déjà supérieur à 900 dollars… et que tout le monde s’accorde à penser qu’il ne devrait pas s’afficher à la baisse d’ici un an.

L’écart avec Microsoft pourrait se réduire

Hier, l’action Amazon clôturait en hausse de 0,99 %, à 907,41 dollars. Et elle se maintient dans les échanges hors séance, à 907,99 dollars (+ 0,06 %). La capitalisation boursière d’Amazon se fixe actuellement à 432 milliards de dollars.

L’objectif à un an est en moyenne à 951,5 dollars. Avec une recommandation marquée à l’achat. Amazon devrait donc conserver sa quatrième place sur les marchés, derrière Apple, Google et Microsoft. L’écart avec Microsoft pourrait même se réduire.

À lire aussi :

Avec Cash, Amazon s’adresse aux 9 millions de foyers américains sans banque

Apple, Google et Microsoft maîtres des places financières

Amazon Pay fait son entrée en France

Crédit photo : © Ken Wolter – Shutterstock.com