L’action Snap passe sous les 20 dollars !

Rien ne va plus pour Snap, la société se trouvant derrière le service mobile Snapchat. L’éditeur n’arrive en effet pas à convaincre les investisseurs et voit son action tomber en Bourse.

L’action a ainsi terminé la journée d’hier en baisse de -4,24 %, à 19,89 dollars. Soit plus que le prix d’introduction des actions – de 17 dollars –, mais bien moins que le prix de la première cotation, de 24 dollars. L’action Snap n’a jamais été plus basse sur la Bourse de New York. L’attente risque d’être longue pour les investisseurs souhaitant dégager un bénéfice.

Chose d’autant plus vraie que la confiance est au plus bas. L’action continue à être orientée à la baisse dans les échanges hors séance : -0,60 % à 19,77 dollars, à l’heure où nous écrivons ces lignes. Les analystes conseillent soit de conserver l’action, soit de la vendre.

17,86 dollars dans un an ?

Quant aux objectifs de cours à un an, ils sont compris entre 10 et 23 dollars selon les analystes. Aucun ne prédit donc un retour au-dessus des 24 dollars atteints le premier jour. La moyenne des analystes se fixe à 17,86 dollars. Soit à peine plus que le prix de vente initial des actions de la société.

Seul point positif, la capitalisation boursière de Snap se fixe à 23,02 milliards de dollars. Soit bien plus que celle de Twitter (10,96 milliards de dollars)… mais maintenant moins que celle de LinkedIn (26,65 milliards de dollars).

