Un Ad Blocker en standard dans Google Chrome ?

Le Wall Street Journal révèle que Google pourrait intégrer un bloqueur de publicités dans son navigateur web Chrome. Lequel sera actif en standard à l’installation du butineur. Une information non confirmée par la firme de Mountain View.

Ce bloqueur de publicités n’aurait pas pour objectif d’éliminer toutes les annonces présentes dans les pages web, mais seulement celles ne respectant pas les critères définis par la Coalition for Better Ads. Un groupement visant à assainir la publicité sur la Toile.

Les pop-up, vidéos en lecture automatique et les préhomes avec décompte ne sont plus considérés comme acceptable par les consommateurs. Et donc écartés par le groupement.

Google veut redorer le blason de la publicité

Le système d’adblocking envisagé dans Chrome ne ferait donc que forcer les annonceurs à respecter les recommandations de la Coalition for Better Ads, sous peine d’être éjectés. Et donc de perdre 53 % des internautes, soit les parts de marché de Chrome au niveau mondial sur mars 2017 (toutes plateformes confondues. Source StatCounter).

La firme veut ainsi remettre les publicités à leur place. Certains internautes sont en effet excédés par la surenchère d’annonces à laquelle se livrent certains acteurs du Net. Surenchère menant à l’installation d’outils de blocage. Mais aussi à une baisse des revenus publicitaires, liée à un trop gros volume d’annonces. Deux phénomènes que Google, en tant qu’annonceur, veut à tout prix limiter.

Crédit photo : © Visual Hunt