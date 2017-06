Alibaba lorgnerait sur les logiciels de ZTE pour renforcer son Cloud

Selon des sources proches du dossier, ZTE et Alibaba seraient en négociation depuis plusieurs mois pour le rachat de l’activité logicielle du constructeur chinois, explique Bloomberg. L’opération pourrait atteindre 443 millions de dollars (3 milliards de yuans).

L’unité logicielle de ZTE est connue sous le nom ZTEsoft. Elle vend principalement des logiciels de télécommunications, comme du support opérationnel (OSS/BSS), ainsi que des solutions pour les réseaux mobiles, mais aussi du Big Data. Plus récemment, la division a ajouté des logiciels de gestion RH et des solutions pour les smart cities et les transports.

Pour Alibaba, ce portefeuille permettrait de dynamiser son offre Cloud et rivaliser avec des concurrents comme AWS ou Azure de Microsoft. Selon le magic quadrant du Gartner, Alibaba Cloud est en retard par rapport à ses principaux compétiteurs, dans le domaine du IaaS. Mais le cabinet d’analyse considère que le Chinois a du potentiel pour devenir un acteur majeur dans certaines régions. L’acquisition de ZTEsoft devrait lui ouvrir la porte à une nouvelle clientèle

De légères synergies pour les analystes

Du côté de ZTE, une telle opération pourrait également s’avérait bénéfique. Une partie de l’argent récolté devrait servir à payer l’amende de 892 millions de dollars infligée pour avoir violé les sanctions américaines contre l’Iran. Le constructeur est par ailleurs à la recherche de financement pour ses innovations sur les réseaux 5G. Il existe une forte compétition sur ce marché avec des acteurs comme Nokia, Huawei ou Ericsson.

Les analystes interrogés par nos confrères de SiliconAngle sont sceptiques sur cette rumeur. Ils ne voient pas beaucoup de synergies entre les deux sociétés. La bascule de certains logiciels de ZTEsoft dans le Cloud d’Alibaba pourrait permettre des synergies, mais il n’y a pas de valeur immédiate. A suivre…

