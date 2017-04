Alphabet peut toujours compter sur la pub… en attendant les voitures

Alphabet, maison mère de Google, continue de cartonner sur les marchés. L’action prend ainsi +4,27 % dans les échanges hors séance, pour atteindre les 929,50 dollars. En cause, la présentation de résultats trimestriels au-dessus des prévisions des analystes.

Le chiffre d’affaires sur le dernier trimestre se fixe à 24,75 milliards de dollars (+22 % sur un an), contre 24,22 milliards attendus. Le bénéfice net s’affiche à 5,43 milliards de dollars (+29 %). Le bénéfice net par action en données corrigées est pour sa part 35 cents supérieurs aux prévisions des analystes, à 7,73 dollars (+28 %).

Et pourtant, Google a eu fort à faire sur le dernier trimestre. La firme a été touchée par une fronde de certains de ses annonceurs sur la plate-forme YouTube, suite à la mise en ligne de vidéos au contenu plus que discutable. Malgré ce problème, Google a pu compter sur ses autres services pour se maintenir à flot. Et même progresser, avec des revenus publicitaires en hausse de +19 %, à 21,4 milliards de dollars.

Voitures autonomes

Google, ce n’est toutefois pas que de la publicité. La firme peut en effet aussi compter sur ses offres Cloud, et sur l’écosystème Android. Et Alphabet n’est pas que Google. L’une de ses filiales, Waymo, vient en effet de passer à la vitesse supérieure sur le marché des voitures autonomes. Voir à ce propos notre précédent article « Google/Waymo prête ses véhicules autonomes aux habitants de Phoenix ».

Waymo reste aujourd’hui un gouffre financier pour le groupe. Mais une fois que les premiers services seront proposés au public (livraison de marchandises et transport de personnes, probablement), ses revenus devraient exploser. Les voitures autonomes ouvriront en effet un boulevard à Waymo pour conquérir l’ensemble des États-Unis… pour commencer.

Crédit photo : © Shutterstock