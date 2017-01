Alphabet cartonne, mais inquiète sur la publicité Google

Dans la vague de résultats de cette fin de semaine, voici Alphabet, la maison mère du géant Google. Le groupe affiche sa bonne santé, avec un chiffre d’affaires en croissance de 22 % sur un an, à 26 milliards de dollars. Le résultat net progresse de 8,3 %, à 5,3 milliards de dollars. Enfin, le bénéfice net par action en données corrigées se fixe à 9,36 dollars. + 8 %.

« Notre croissance au quatrième trimestre a été exceptionnelle, déclare Ruth Porat, CFO d’Alphabet. Le chiffre d’affaires a augmenté de 22 % sur un an, et de 24 % à taux de change constant. Cette performance a été menée par la recherche mobile et YouTube. Nous constatons un large élan dans les nouveaux domaines d’investissement de Google et des progrès constants sur les Other Bets. »

Les analystes déçus

Problème pour Alphabet, il rate les prévisions des analystes, qui tablaient sur un gain par action en données corrigées de 9,64 dollars. Et peu importe que le chiffre d’affaires soit supérieur aux attentes (25,3 milliards de dollars), l’action plonge.

Le cours des actions Alphabet de classe A, qui restait stable hier en séance, cède ainsi plus de 2,10 % dans les échanges hors séance à l’heure où nous écrivons ces lignes. L’action retombe ainsi à 838,90 dollars, contre près de 857 dollars à la clôture hier.

Plus que les prévisions ratées, l’inquiétude vient d’une tendance peu flatteuse. Rappelons que Google est la locomotive d’Alphabet. Et la publicité son activité principale. Premier problème, le coût au clic est tombé de 16 % en un an. Second problème, les coûts d’acquisition du trafic sont en hausse, à 4,8 milliards de dollars sur le trimestre.

Crédit photo : © Shutterstock 997366161