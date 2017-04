Amazon Game Studios veut se faire une place dans le monde du jeu vidéo

Amazon monte en force dans le secteur du jeu vidéo. Un mouvement détecté par The Motley Fool, qui a repéré l’arrivée d’offres d’emploi allant dans ce sens sur le site corporate de la firme. Plus de 100 postes sont ainsi proposés afin de rejoindre les Amazon Game Studios.

Le géant américain entend bien se faire une place sur ce marché estimé à plus de 100 milliards de dollars. Et pour cause : le jeu tend de plus en plus à se faire en ligne, voire en streaming. Deux tendances qui permettraient d’ouvrir de nouveaux marchés pour les datacenters Cloud d’Amazon. Avec les jeux de la concurrence – la firme restant avant tout un géant de l’e-commerce – mais aussi avec les siens, jouant à fond la carte du Cloud.

Un écosystème de plus en plus riche

L’achat de la société Twitch en 2014 permet à Amazon de proposer déjà du streaming de jeux vidéos. Les recettes seront toutefois maximales avec des titres conçus en interne. Et Amazon dispose même déjà de sa propre gamme de consoles de jeux, avec les tablettes Fire et les set-top boxes Fire TV. Dont un modèle est – comme par hasard – dédié spécifiquement au monde du jeu vidéo.

Tout en jouant la carte de l’ouverture vers les offres tierces, Amazon continue donc à enrichir son écosystème, avec ses terminaux, son OS mobile, son Cloud AWS et ses contenus.

