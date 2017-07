Amazon préparerait une messagerie grand public, Anytime

Plus tôt dans l’année, Amazon a lancé Chime, une offre de communication texte, voix et vidéo à destination des entreprises. Voir à ce propos notre précédent article « Avec Chime, Amazon se lance à l’assaut de Skype for Business ».

La firme s’apprêterait à décliner cette solution à destination des particuliers, via une nouvelle offre : Anytime. Une information dévoilée par AFTVnews. Conversations texte, voix et vidéo devraient être prises en charge, et ce en environnement desktop comme mobile (le support d’Android et d’iOS est évoqué).

Amazon reprend toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès des plus récentes solutions de messagerie : GIF, emojis, prise en charge des groupes, traitements de photos et vidéos, jeux, etc. La possibilité serait également donnée de chiffrer certains messages.

Des chatbots pour créer du business

Anytime mettra l’accent sur les chatbots, ces agents conversationnels capables de s’interfacer entre les utilisateurs et des services commerciaux : réservation de billets, écoute de musique, commande de nourriture, achat de biens… sur Amazon cela va sans dire.

La firme évoque même des services plus spécifiques, comme le partage de frais d’achat. De quoi trouver de nouveaux débouchés à ses services Pay et Cash (voir « Amazon Pay fait son entrée en France » et « Avec Cash, Amazon s’adresse aux 9 millions de foyers américains sans banque »).

