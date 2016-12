Amazon a cartonné sur Noël avec ses dispositifs Alexa

Amazon s’est fendu d’un communiqué de presse pour annoncer ses bons résultats de Noël 2016.

« Echo et Echo Dot ont été les produits les plus vendus chez Amazon cette année, et nous sommes ravis que des millions de nouveaux clients aient ainsi pu découvrir Alexa. Malgré tous nos efforts, nous avons toujours des soucis pour afficher ces produits en stock. De l’allumage des lumières de Noël et de la musique associée, à l’achat de cadeaux et aux demandes d’aide pour cuisiner des cookies, Alexa continue à devenir plus intelligent chaque jour », déclare Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer, Amazon.

La firme ne détaillera pas les ventes de terminaux Echo, se bornant à indiquer qu’elles ont été multipliées par 9, comparé à Noël 2015. Des millions de devices Alexa auraient été écoulés cette année.

La livraison express plébiscitée

Sans surprise, les produits Amazon sont en tête des ventes de la boutique du commerçant. Echo, Echo Dot, Fire TV et tablettes Fire sont ainsi en bonne position. La firme annonce avoir réalisé sa meilleure saison de Noël. De bon aloi pour ses prochains résultats trimestriels.

Autre succès pour Amazon, ses programmes ‘Premium’ et ‘Expédié par Amazon’. Plus d’un milliard d’objets ont été vendus pour Noël au travers de ces services. Les consommateurs ont battu le record de demandes de livraison en une heure Prime Now, le 23 décembre 2016. L’achat compulsif de dernière minute a fait visiblement fait recette.

Crédit photo : © Ken Wolter – Shutterstock.com