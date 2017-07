Les parts de marché d’AMD dans le secteur des processeurs sont en forte hausse, indique PassMark. Le concepteur de CPU vient ainsi de prendre 10,4 points à son concurrent Intel sur le marché des processeurs x86.

Les parts de marché d’AMD grimpent de plus de 50 % en un trimestre, en passant de 20,6 % à 31 %. Certes, Intel dispose encore de 69 % de parts de marché, mais son recul est notable. Si nous restons loin de l’année 2006, où AMD et Intel faisaient presque jeu égal, ces résultats sont les meilleurs enregistrés par AMD depuis environ dix ans.

Lancement réussi pour les Ryzen

C’est sans conteste l’arrivée des puces desktop Ryzen qui donne un coup de boost à AMD. Et la firme n’a pas encore présenté d’offres mobiles, lesquelles devraient lui permettre d’améliorer ses parts de marché d’au moins autant.

Les Ryzen Pro (PC professionnels) et les Epyc (serveurs) devraient permettre à AMD de gagner quelques points supplémentaires sur son concurrent. Un combat à 45/55 % entre AMD et Intel est donc envisageable dans le futur. Du moins sur le benchmark PassMark.

Et la firme peut également compter sur le renfort des consoles de jeux, qui ne sont pas décomptées dans le classement opéré par PassMark. Les puces de la société équipent pourtant les offres PlayStation et Xbox de Sony et Microsoft.

À lire aussi :

AMD lève le voile sur les Ryzen Pro, des CPU desktop pour entreprises

Pluie de serveurs autour des AMD Epyc

Top départ pour les Epyc 7000 d’AMD