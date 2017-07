AMD dégaine son entrée de gamme Zen, les Ryzen 3

AMD vient d’officialiser sa nouvelle famille de processeurs desktop d’entrée de gamme de l’engeance Zen, les Ryzen 3. Au menu, deux références comprenant 4 cœurs et 4 threads :

Ryzen 3 1200 : 3,1 GHz de fréquence de base, 3,4 GHz en mode turbo, 109 dollars ;

Ryzen 3 1300X : 3,5 GHz de fréquence de base, 3,7 GHz en mode turbo, 129 dollars.

En plus de prix abordables, ces deux processeurs proposent des besoins en énergie modérés : 65 W au maximum. Il ne manque plus qu’une référence à moins de 100 dollars pour qu’AMD couvre tous les segments du marché desktop avec ses puces Ryzen.

Les Ryzen se répartissent en effet maintenant en quatre familles : Ryzen 3 pour l’entrée de gamme ; Ryzen 5 pour le milieu de gamme ; Ryzen 7 pour le haut de gamme ; Ryzen Threadripper pour les usages extrêmes. Avec de 4 cœurs / 4 threads à 16 cœurs / 32 threads, suivant les modèles.

Bientôt des déclinaisons mobiles ?

« Ces derniers mois ont été plus qu’enthousiasmants pour AMD avec le lancement mondial de Ryzen 7, conçu pour les utilisateurs les plus exigeants, et le lancement de Ryzen 5 qui répond, et parfois même dépasse, aux demandes des utilisateurs avertis », se félicite Jim Anderson, vice-président sénior et directeur général du Computing and Graphics Group d’AMD.

Prochaine étape attendue pour cette génération de composants: l’arrivée dans le monde mobile.

