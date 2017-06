AMD fait ses gammes… sur les Mac d’Apple

Les annonces hardware d’Apple ont été l’occasion de découvrir les nouvelles gammes de GPU d’AMD. À commencer par les Radeon Pro 500, qui sont intégrés à la fois dans les MacBook Pro 15 pouces et les nouveaux iMac.

Basés sur l’architecture Polaris 14 nm, ces GPU sont proposés dans plusieurs déclinaisons :

Radeon Pro 555 : 768 processeurs de flux, 1,3 téraflops, bande passante de 81 Go/s ;

Radeon Pro 560 : 1024 processeurs de flux, 1,9 téraflops, bande passante de 81 Go/s ;

Radeon Pro 570 : 1792 processeurs de flux, 3,6 téraflops, bande passante de 217 Go/s ;

Radeon Pro 575 : 2048 processeurs de flux, 4,5 téraflops, bande passante de 217 Go/s ;

Radeon Pro 580 : 2304 processeurs de flux, 5,5 téraflops, bande passante de 217 Go/s.

Les MacBook Pro 15 pouces sont livrés de base avec une solution Radeon Pro 555 2 Go. Il est toutefois possible d’opter pour un Radeon Pro 560 4 Go. Les iMac 21,5 pouces proposeront au choix une solution Radeon Pro 555 2 Go ou Radeon Pro 560 4 Go. La mouture 27 pouces de cet ordinateur tout-en-un adopte pour sa part les Radeon Pro 570 4 Go, 575 4 Go et 580 8 Go.

Du Vega pour l’iMac Pro

Annoncé pour décembre, le très puissant iMac Pro emploie pour sa part une offre graphique Radeon Pro Vega, présentée dans deux déclinaisons :

Radeon Pro Vega 56 8 Go : 3584 processeurs de flux, 11 téraflops, bande passante de 400 Go/s ;

Radeon Pro Vega 64 16 Go : 4096 processeurs de flux, 12,5 téraflops, bande passante de 400 Go/s.

