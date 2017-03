AMD détaille ses tueurs de Xeon, les Naples à 32 cœurs

AMD livre aujourd’hui plus de détails sur sa prochaine génération de processeurs pour serveurs, connue sous le nom de code Naples et adoptant des cœurs x86 de l’engeance Zen gravés en 14 nm.

Au menu, un maximum de 32 cœurs par processeur, soit 64 threads… et 19 milliards de transistors. Un record pour une puce x86. Face à un Xeon E5-2699v4, proposant 22 cœurs cadencés à 2,2 GHz (3,6 GHz en mode Turbo), le Naples à 32 cœurs d’AMD se montre à son avantage : il est ainsi jusqu’à deux fois et demie plus véloce sur des tests d’analyse sismique. La firme tient enfin sa revanche dans le secteur des serveurs.

Grâce au support de le DDR4 à 2,4 GHz sur 8 canaux, AMD avance une bande passante mémoire 122 % supérieure à celle de la concurrence et un maximum de 2 To de RAM par socket ; 256 Go avec 16 barrettes de 16 Go. 64 Mo de mémoire cache de niveau 3 sont présents pour alimenter au mieux les cœurs en données.

De 16 à 64 cœurs physiques par serveur

La firme précise également que 128 lignes PCI Express Gen3 sont présentes. De quoi piloter de nombreux périphériques à haute vitesse : stockage Flash, accélérateurs GPU, cartes réseau…

Les serveurs Naples pourront adopter un à deux processeurs. Avec un minimum de 16 cœurs en version monoprocesseur de base, et de 64 cœurs pour les meilleures configurations biprocesseurs.

