AMD dérape au Nasdaq, malgré des perspectives encourageantes

AMD vient de présenter les résultats de son premier trimestre 2017. Le chiffre d’affaires se fixe à 984 millions de dollars, en progression de 18 % sur un an. Mais en bout de chaîne, c’est toujours une perte qu’affiche la société. De -73 millions de dollars, contre -109 millions de dollars un an plus tôt.

En données corrigées, le gain par action se rapproche de l’équilibre, avec une perte de 4 cents, contre -14 cents sur Q1 2016. Des résultats en ligne avec les prévisions des analystes. Ce qui n’a pas empêché l’action de la firme de faire le plongeon dans les échanges hors séance : -11,16 % pour 12,1 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. Elle prenait pourtant hier 2,41 % en séance, à 13,62 dollars.

Notez qu’AMD espère voir son chiffre d’affaires bondir de 12 % sur un an au cours du second trimestre, à 1,15 milliard de dollars.

Une feuille de route solide

Les processeurs desktops de nouvelle génération d’AMD impressionnent par leurs performances… et leurs prix, très attractifs. Les puces Ryzen 5 et 7 sont actuellement disponibles. Des composants qui devraient être adoptés ce trimestre au sein de certains PC des grands constructeurs du secteur, assure la patronne d’AMD, Lisa Su.

Les cartes graphiques équipées de GPU Vega devraient également voir le jour ce trimestre. Tout comme les nouveaux processeurs pour serveurs nom de code « Naples ». Il faudra toutefois attendre la seconde partie de l’année pour disposer des Ryzen 3, des solutions d’entrée de gamme très économiques. Et la fin de l’année pour les processeurs mobiles sur base Ryzen.

