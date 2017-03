AMD officialise la gamme Radeon RX Vega

En début d’année, AMD levait le voile sur sa prochaine architecture de GPU, nom de code Vega. Une offre qui proposera une bande passante mémoire doublée, ainsi qu’un pipeline graphique deux fois plus véloce. Mais également plus flexible, avec la capacité de travailler en 8 bits, 16 bits, 32 bits et 64 bits, ceci avec des performances croissantes. Voir à ce propos notre précédent article « Vega l’arme secrète d’AMD pour contrer Nvidia ».

Ce concurrent de choix des offres de Nvidia a maintenant un nom officiel : Radeon RX Vega. Le nom de code Vega est devenu rapidement très populaire et devient donc le nom officiel de la gamme, explique Raja Koduri, patron du Radeon Technologies Group d’AMD.

Deux fois plus performant

La firme a profité de l’occasion pour présenter certaines avancées de l’architecture Vega. Le High Bandwidth Cache Controller (HBCC) permet d’accéder à la mémoire centrale de la machine, avec des gains en performance de 1,5 fois, lorsqu’activé. Le Rapid Packed Math permet pour sa part de multiplier par deux la vitesse de rendu. Probablement au prix d’une petite baisse en qualité.

Enfin, le Radeon Virtualized Encode offre de streamer de la 3D accélérée depuis des machines virtuelles. L’arme d’AMD pour contrer les solutions Cloud de Nvidia. Après Intel, durement touché par l’arrivée des puces desktops Ryzen, c’est au tour de Nvidia d’être la cible de l’offensive d’AMD initiée sur le marché des cartes graphiques.

À lire aussi :

La capitalisation boursière d’AMD dépasse les 10 milliards de dollars

AMD en ordre de marche pour la sortie de ses puces Ryzen

Le renouveau d’AMD en 10 questions