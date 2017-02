AMD livre ses trois premiers processeurs Ryzen

AMD vient de lever le voile sur trois premiers processeurs Ryzen. Son nouveau haut de gamme, donné comme pouvant aller concurrencer efficacement les Core i d’Intel.

Les trois références dévoilées aujourd’hui seront accessibles en magasin dès le 2 mars. Elles proposent toutes 8 cœurs physiques pour 16 cœurs logiques. Techniquement, nous trouvons une gravure en 14 nm, 16 Mo de cache L3 et le support de la mémoire DDR4. L’ensemble adopte un nouveau socket, l’AM4.

Plus performants… et moins chers

Le Ryzen 7 1700 s’affiche à 329 dollars. Il est cadencé à 3 GHz ; 3,6 GHz en mode turbo. Le tout avec une consommation maximale de 65 W. Ce qui en ferait le moins gourmand des processeurs x86 à 8 cœurs du marché, assure AMD.

Le 1700X grimpe à 95 W, mais propose des fréquences de fonctionnement plus intéressantes : 3,4 GHz en standard, 3,8 GHz en rafale. Et ceci pour 399 dollars. Un futur hit, qui allie performances et prix raisonnable.

Le 1800X est une solution de haut de gamme, tournant à une fréquence de 3,6 GHz ; 4 GHz en mode turbo. Ce processeur est vendu 499 dollars. AMD assure que le 1800X est capable de battre le Core i7-6900K d’Intel, vendue pourtant plus de deux fois plus cher.

C’est bien là la force d’AMD avec les Ryzen 7 : des prix très accessibles. 329, 399 et 499 dollars. Environ 369,90, 449,90 et 569,90 euros TTC en France.

À lire aussi :



La gamme AMD Ryzen en fuite sur la Toile

Les puces AMD Ryzen seront très abordables

AMD en ordre de marche pour la sortie de ses puces Ryzen