AMD en ordre de marche pour la sortie de ses puces Ryzen

AMD vient de présenter ses résultats de Q4 2016. Au menu, un chiffre d’affaires en hausse de 15 % à 1,11 milliard de dollars. En bout de chaîne, nous trouvons une perte, de 51 millions de dollars, contre -102 millions de dollars un an plus tôt.

Sur l’année 2016, le concepteur de semi-conducteurs suit cette même tendance : augmentation des ventes et réduction des pertes. Le chiffre d’affaires annuel se fixe ainsi à 4,27 milliards de dollars, +7 %, et les pertes à 497 millions de dollars (contre -660 millions de dollars un an plus tôt).

Ryzen et Vega à la rescousse

AMD a tiré au maximum sur les cordons de sa bourse, afin de préparer sa nouvelle génération de produits.

La firme confirme que ses processeurs de nouvelle génération, les Ryzen, verront bien le jour courant mars. Une annonce conforme aux attentes. Le lancement de la gamme Ryzen était en effet espéré fin février – début mars dans la cadre de la Game Developer Conference (voir « L’AMD Ryzen disponible fin février ? »). Selon les dernières fuites de la Toile, des solutions à 4, 6 et 8 cœurs seront proposées.

Sur le front des GPU ce sont les composants Vega qui devraient permettre à AMD de revenir dans la course. Ils sont attendus pour le second trimestre de cette année (voir « Vega l’arme secrète d’AMD pour contrer Nvidia »).

