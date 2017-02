Les puces AMD Ryzen seront très abordables

En début de semaine, les caractéristiques de 17 processeurs AMD Ryzen fuitaient sur la Toile. Voir à ce propos notre précédent article « La gamme AMD Ryzen en fuite sur la Toile ».

Le revendeur BLT vient de référencer trois de ces processeurs de nouvelle génération. Trois modèles de la série Ryzen 7, le haut de gamme d’AMD. Les Ryzen 1700, 1700X et 1800X sont ainsi proposés pour respectivement 316,59 dollars, 381,72 dollars et 490,29 dollars.

Les Ryzen 1700, 1700X et 1800X proposeront 8 cœurs physiques, soit 16 cœurs logiques. Leur fréquence de fonctionnement sera comprise entre 3GHz et 3,6 GHz suivant les modèles. La star de la gamme Ryzen sera ainsi cadencée à 3,6 GHz ; 4 GHz en mode de turbo. Et le très intéressant 1700X à 3,4/3,8 GHz.

Des processeurs économiques

S’ils sont confirmés, les tarifs des Ryzen seront nettement inférieurs à ceux des puces Intel équivalentes. Les Ryzen pourraient ainsi se montrer jusqu’à 70 % plus abordables que les Core i.

AMD a une arme secrète pour arriver à casser les prix : une taille plus faible, qui permet ainsi de graver plus de puces par wafer, et donc de réduire les coûts de fabrication. Gravés en 14 nm, les Ryzen sont 10 % plus petits que les Core de 6e génération, assure la firme. Tout en proposant deux fois plus de cache de mémoire cache de niveau deux.

