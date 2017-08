Android 8.0 dit Oreo placé en orbite par Google

Google vient d’annoncer le nom définitif la 8ème version majeure de son OS mobile : Android Oreo. Jusqu’ici, le mystère était entretenu sur la dénomination de la nouvelle mouture.

Les spéculations allaient bon train avec le seul indice d’un « O » comme première lettre mais Oreo avait la faveur des pronostics. Annoncée en mars, cette nouvelle itération majeure d’Android en est déjà à sa deuxième bêta (avec une première préversion libérée en mars).

Avec le choix du nom Android Oreo, Google reste ainsi dans le thème de la confiserie et des douceurs sucrées. Une tradition pour les noms d’emprunt des versions d’Android sorties à ce jour, depuis Cupcake (la troisième mouture d’Android après Alpha et Beta).

Il y a ensuite eu : Donut, Eclair, Froyo (pour « Frozen Yogurt »), Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop et Nougat l’an passé. La fragmentation d’Android a donc encore de beaux jours devant elle.

Une ribambelle d’améliorations et d’évolutions

D’un point de vue fonctionnel, Android Oreo apporte un certain nombre de nouveautés.

La liste comprend : canaux de notification et les « points » (ou « dots » qui sont des badges d’icônes d’apps indiquant les notifications non lues), le mode Picture-in-picture (qui permet de voir simultanément deux apps ouvertes sur l’écran), le support des ressources de police XML, l’autoréglage de la vue texte, les icônes adaptables, l’API AAudio, Google Play Protect, des codecs audio Bluetooth de haute qualité, les polices téléchargeables, des améliorations du composant WebView mais aussi un plus large gamut de couleurs pour les applications, des contrôles d’installation des application plus strictes, des API Java 8…

Les applications en arrière-plan sur les terminaux Android Oreo seront moins gourmandes en énergie.

La première preview développeurs d’Android O avait été diffusée en mars, la deuxième à l’occasion de la conférence développeurs Google I/O 2017, la troisième en juin et la quatrième en juillet.

Google a publié le tout dernier code sur l’Android Open Source Project (AOSP), souligne ITespresso.

Des moutures pour Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel, Pixel XL, Pixel C et le Nexus Player vont étrenner, indique Google dans un billet de blog, le lancement grand public d’Oreo.

Google avance aussi que les fabricants tels que Essential, General Mobile, HMD Global, Huawei, HTC, Kyocera, LG, Motorola, Samsung, Sharp et Sony devraient lancer ou mettre à niveau des terminaux avec Android 8.0 Oreo « d’ici à la fin de l’année ».

