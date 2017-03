Andy Rubin lève un coin de voile sur son premier smartphone

Fin octobre 2014, Andy Rubin, cofondateur de l’OS mobile Android, quittait Google. Il n’abandonnait pas pour autant la scène des smartphones et tablettes.

Ainsi, en début d’année, Andy Rubin était pressenti pour prendre la tête de la start-up Essential Products Inc. Avec comme ambition de proposer des terminaux mobiles au public, mettant l’accent sur une combinaison hardware + software faisant la part belle à l’intelligence artificielle. Voir à ce propos notre précédent article « Le créateur d’Android va créer ses propres smartphones ».

Et de faire le teasing sur le premier produit de la société. Une photo a ainsi été postée sur son compte Twitter. Avec comme message « Je suis vraiment excité de voir comment cela va évoluer. Et impatient de le voir dans plus de mains… »

Le smartphone ultime ?

Difficile de donner les spécifications d’un terminal mobile visible seulement partiellement sur une photo. Il est toutefois indéniable qu’il s’agit là d’un smartphone. Et d’un modèle de haut de gamme. En témoigne l’écran bord à bord, aussi bien sur le dessus que le côté.

L’icône LTE+ suppose une connectivité 4G de seconde génération, aux débits boostés. Ce qui écarte là encore l’hypothèse d’un terminal d’entrée de gamme.

Comme attendu, le premier smartphone de la start-up ne devrait donc pas se contenter de proposer l’essentiel, mais vise à devenir un outil essentiel pour les utilisateurs de smartphones.

