Andy Rubin présente un smartphone à écran intégral, l’Essential PH1

Essential, la société du cocréateur d’Android, Andy Rubin, présente son premier smartphone, le PH1. Une des offres les plus alléchantes du marché, avec un écran bord à bord dans toutes les directions, d’une diagonale de 5,71 pouces et d’une résolution de 2560 x 1312 points. Le tout pour un prix de 699 dollars.

Le châssis est particulièrement soigné, avec du titane et de la céramique. Et bien entendu un verre Gorilla Glass en façade. La prise d’images promet également de faire des étincelles, avec un double capteur arrière de 13 mégapixels et une ouverture de f/1,85. Le capteur avant est pour sa part intégré dans une alcôve de l’écran.

Autre avancée, un connecteur magnétique permettant d’ajouter des accessoires, comme une caméra 360 degrés, accessible en option. Ou un dock permettant de recharger le smartphone.

Une offre combinant Snapdragon 835 et Android

Le cœur du smartphone est classique : un processeur Qualcomm Snapdragon 835 comprenant 8 cœurs ARM 64 bits cadencés à un maximum de 2,45 GHz ; 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Du solide, avec support de la 4G et de la charge rapide.

Côté OS c’est Android qui est aux commandes de cette machine. Une version optimisée et probablement épurée de l’OS de Google. Un point sur lequel Andy Rubin est toutefois resté très discret pour le moment.

