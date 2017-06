L’App Store a – temporairement – mis de côté les applications 32 bits

Le site TouchArcade a fait une découverte intéressante : le moteur de recherche intégré à l’App Store ne permet plus de trouver des titres 32 bits. Seuls les logiciels compilés en 64 bits sont proposés aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Certes, les titres 32 bits sont toujours proposés sur l’App Store. Et depuis l’annonce initiale de TouchArcade, le moteur de recherche de la boutique s’est mis à nouveau à référencer les applications 32 bits.

Simple erreur donc de la part d’Apple ? C’est peu probable. Il semble de plus en plus évident que la firme de Cupertino effectue depuis quelques mois des tests, avec en ligne de mire la fin du support

du code 32 bits sur iOS et ses applications.

En route vers le tout 64 bits

Mi-avril, une version de test d’iOS 10.3.2 n’avait pas été livrée en 32 bits. Voir à ce propos notre précédent article « iOS 10.3.2 met les iPhone et iPad 32 bits sur le banc de touche ». Et maintenant c’est au tour de l’App Store de mettre de côté les applications 32 bits. Dans les deux cas, cela n’a été que temporaire. Le temps pour Apple de mesurer l’impact de ces changements ?

Une chose est certaine, le prochain système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 11, ne sera accessible qu’en version 64 bits. Il ne sera donc plus supporté sur les prédécesseurs des iPhone 5s, iPad Air et iPad mini 2.

Crédit photo : © ymgerman – Shutterstock