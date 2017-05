Apple en route vers les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Il y a deux semaines, Apple battait tous les records à la Bourse de New York, devenant ainsi la première société à dépasser les 800 milliards de dollars de capitalisation boursière (voir à ce propos notre précédent article « Apple, première société à passer le cap des 800 milliards de dollars en Bourse »).

Depuis, le cours de l’action se maintient. Le titre AAPL gagnait ainsi hier +0,61 % en séance, pour clôturer la journée à 153,99 dollars. Soit une capitalisation boursière approchant les 803 milliards de dollars.

Certains espèrent déjà que la firme de Cupertino battra prochainement un nouveau record. Celui des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C’est ainsi le cas d’Amit Daryanani, analyste chez RBC Capital Markets.

Prudent, ce dernier table toutefois sur un objectif à un an de 168 dollars par action. Ce qui ne permettrait pas à Apple de dépasser les 1000 milliards, puisque sa capitalisation boursière serait alors de 876 milliards de dollars.

De multiples sorties de produits à prévoir

Il n’en reste pas moins que les analystes commencent à relever leurs estimations à un an pour le titre AAPL. Il est vrai que la solidité d’Apple et ses pointes récentes à plus de 156 dollars ne justifient pas cette estimation moyenne du cours à un an de seulement 154,36 dollars.

D’autant plus que l’année 2017 devrait être celle d’une nouvelle génération d’iPhone, fêtant les 10 ans de cette gamme. Et probablement de nouveaux MacBook. Voire de nouveaux Mac Pro. De quoi soutenir la croissance d’Apple.

