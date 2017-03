Apple corrige plus de 300 failles dans ses systèmes et applications

Hier, Apple a livré de nouvelles éditions de ses systèmes d’exploitation : iOS 10.3 et macOS Sierra 10.12.4. Mais aussi tvOS 10.2, watchOS 3.2 et macOS Server 5.3 (voir à ce propos notre précédent article : « Avec iOS 10.3, Apple bascule ses iPhone et iPad en APFS »).

Les corrections de failles de sécurité sont nombreuses pour chacun de ces produits. iOS 10.3 élimine ainsi 84 failles. Sur le front desktop, macOS Sierra 10.12.4 corrige 127 vulnérabilités. Notez que OS X Yosemite 10.10.5 et OS X El Capitan 10.11.6 profitent respectivement de la correction de 1 et 2 failles. 56 vulnérabilités sont éliminées dans tvOS 10.2. 34 sous watchOS 3.2 et 3 pour macOS Server 5.3.

Correctifs aussi pour les applications

Pour tous les OS desktop, les correctifs apportés à d’autres applications clés participeront à rendre le système plus sûr. Safari 10.1 corrige ainsi 38 failles de sécurité. Et iTunes 12.6, 17, aussi bien sous macOS que dans la mouture Windows du logiciel.

Même la suite bureautique d’Apple a droit à une correction de bug, dans la création de PDF protégés par mot de passe. Ce souci a été réglé sous Pages 6.1, Numbers 4.1 et Keynote 7.1 sur Mac ; Pages 3.1, Numbers 3.1 et Keynote 3.1 sous iOS.

À noter, Windows n’est pas oublié, avec 17 failles corrigées dans iTunes 12.6 et 5 au sein d’iCloud for Windows 6.2.

À lire aussi :



Apple agacé par les révélations de Wikileaks

Un iPhone 8 Edition pour les dix ans des smartphones Apple ?

Apple pourrait équiper ses MacBook Pro 2017 de processeurs AMD