Apple présentera ses nouveaux OS le 5 juin… à San Jose

Apple vient d’annoncer la date de sa prochaine conférence développeurs, la WWDC (Worldwide Developers Conference). Elle se déroulera du 5 au 9 juin 2017 à San Jose, et non à San Francisco comme cela était le cas précédemment. Un retour aux sources se réjouiront certains, Apple n’ayant plus organisé sa grand-messe annuelle à San José depuis 2002.

Mais aussi une tuile pour les participants. De fait, San José est au cœur de la Silicon Valley, et plutôt mal desservi par les transports en commun. Contrairement à San Francisco, plus accessible. Apple assure toutefois que cet emplacement plus proche de son nouveau siège social permettra à un plus grand nombre de ses ingénieurs d’être présents à la WWDC 2017. Plus de 1000 sont ainsi attendus dans le cadre de cet évènement.

iOS, macOS, tvOS, watchOS

Réservée aux développeurs (le ticket d’entrée démarre à 1599 dollars), la conférence WWDC sera l’occasion de découvrir les nouveaux OS de la firme. Pour le matériel, il faudra attendre la seconde moitié de l’année 2017.

Nous devrions donc y retrouver le système d’exploitation mobile iOS 11. Mais également la solution desktop macOS 10.13. Un système dont l’évolution sera à suivre de près, un an après le passage d’OS X à macOS. tvOS et watchOS devraient également avoir droit à de nouvelles versions.

