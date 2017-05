Apple préparerait une réponse à Amazon Echo et Google Home

L’offre Echo a été un best-seller chez Amazon pendant les dernières fêtes de fin d’année. Voir à ce propos notre précédent article « Amazon a cartonné sur Noël avec ses dispositifs Alexa ». Un succès qui lui vaut bien des convoitises de la part de la concurrence. Google a ainsi présenté en fin d’année dernière l’assistant domestique vocal Home (voir « Chromecast, Home et Wifi : Google prend position dans le salon »).

Ce serait maintenant en tour d’Apple de passer à l’offensive avec une offre qui serait présentée lors de la WWDC 2017 devant se dérouler peu avant l’été (du 5 au 9 juin, à San José). Sans surprise, cette solution serait animée par Siri, l’assistant vocal d’Apple. Lequel a largement fait ses preuves dans les machines desktops et mobiles du constructeur américain.

Une offre conçue aussi pour la musique

Selon les dernières rumeurs en date, cet assistant, nom de code B328, devrait mettre l’accent sur la qualité de reproduction audio, afin de pouvoir faire office de diffuseur de musique, via la technologie AirPlay. Et avec un look qui ne sera pas sans rappeler celui de l’actuel Mac Pro.

Cette solution fonctionnant sous une variante d’iOS pourrait être vendue à un prix nettement plus élevé que l’Amazon Echo. Rien d’illogique de la part du très élitiste Apple.

