Apple veut mettre des puces ARM dans ses MacBook x86

Apple serait en train de mettre au point un nouveau composant dédié à ses futurs MacBook. Ce dernier prendra en charge certaines des tâches aujourd’hui dévolues au processeur central.

Connu sous le nom de code de T310, ce composant se chargera de certaines opérations annexes, permettant ainsi au processeur Intel de rester plus souvent en sommeil. Le T310 sera une puce ARM, et non x86. Les deux architectures processeur devraient donc cohabiter au sein des futurs MacBook. Même si la partie noble des opérations de calcul sera toujours dévolue aux Core d’Intel.

Le T310 sera dans la droite ligne de l’actuel T1 des MacBook Pro 2016. Un composant chargé de gérer la Touch Bar, ainsi que certaines opérations de sécurité. Le T310 pourrait aller bien plus loin, en permettant de gérer e-mails et rendez-vous, tout en assurant certaines opérations système, comme la mise à jour de l’OS et de ses applications. Un véritable ordinateur ARM fonctionnant en parallèle à son homologue x86.

2017, l’année du changement pour les Mac ?

En 2017, Apple pourrait donc gagner en indépendance vis-à-vis d’Intel pour les technologies équipant ses ordinateurs portables. Et ce n’est pas le seul changement qui pourrait toucher ces solutions.

Il se murmure en effet que Nvidia pourrait proposer ses GPU dans certains ordinateurs frappés du logo à la pomme. Voir à ce propos notre précédent article « Des GPU Nvidia dans les prochains Mac d’Apple ? »

