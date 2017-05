Apple, AutoDesk, Linux, SAP tous annoncés sur le Windows Store

Le Windows Store devrait largement s’étoffer d’ici la fin de l’année. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 10 S, qui ne pourront en effet installer que des logiciels issus de la boutique en ligne de la firme de Redmond. En livrant son nouveau Surface Laptop sous Windows 10 S, Microsoft force astucieusement les autres éditeurs à référencer leurs applications sur le Windows Store.

Et cela marche. Apple va ainsi proposer son application iTunes sur le Windows Store d’ici la fin de l’année. AutoDesk va pour sa part y référencer son application de dessin SketchBook. Un logiciel compatible avec les fonctions tactiles et la prise en charge des stylets assurée par Windows.

Les professionnels ne sont pas oubliés. SAP va ainsi livrer Digital Boardroom dès ce mois sur le Windows Store. Cette application permet de réunir les données clés issues des différentes applications métiers de l’entreprise au sein d’un portail unifié, dédié aux cadres exécutifs.

Tout Linux sous Windows 10

Ubuntu est aujourd’hui accessible sur le Windows Store. Il exploite le WSL (Windows Subsystem for Linux) qui permet à Windows 10 de faire fonctionner des applicatifs Linux en natif.

Fedora et SUSE devraient bientôt eux aussi être présents sur le Windows Store « faisant de Windows la seule plateforme capable de faire fonctionner des applications sous Windows et sous Linux en simultané », explique Microsoft. Ce qui n’est pas tout à fait exact. Rappelons en effet que le projet Wine permet de faire fonctionner des applications Windows sous Linux. Une offre compatible avec les titres win16, win32 et win64.

