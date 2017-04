Apple commande 70 millions de dalles OLED à Samsung pour l’iPhone 8

Un rapport du Nikkei Asian Review dévoile qu’Apple aurait commandé 70 millions de dalles OLED à Samsung pour ses prochains iPhone. Des écrans qui pourraient être utilisés au sein du futur iPhone 8 de la firme à la pomme.

Ces écrans seraient des modèles de 5,2 pouces, à bords incurvés. Ils seront donc bord à bord à gauche et à droite. Leur ratio n’a toutefois pas été précisé. Difficile donc de savoir si Apple optera pour du bord à bord en haut et en bas, avec disparition du bouton physique. Il se murmure que l’iPhone 8 pourrait également proposer un système de recharge sans fil et se montrer étanche. De quoi fêter dignement les 10 ans du smartphone.

De 70 à 95 millions d’écrans

« Apple a commandé 70 millions de panneaux OLED Samsung cette année. Tandis que Samsung se prépare à en produire jusqu’à 95 millions pour Apple en 2017, dans le cas où la demande dépasserait les attentes », détaille David Hsieh, directeur senior chez IHS Markit.

De quoi couvrir les besoins d’Apple pour l’année 2017, mais aussi pour le début de l’année 2018. Samsung devrait être l’unique fournisseur de dalles OLED pour Apple. 70 à 95 millions de dalles ne permettront toutefois pas de couvrir les besoins totaux des iPhone, qui s’écoulent à environ 200 millions d’exemplaires chaque année. Elles devraient donc être réservées au seul iPhone 8.

À lire aussi :



Un écran Oled True Tone en standard sur les prochains iPhone ?

Un iPhone 8 Edition pour les dix ans des smartphones Apple ?

Avec iOS 10.3, Apple bascule ses iPhone et iPad en APFS