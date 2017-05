Apple chipe à Fitbit la 1ère place du marché du wearable computing

D’après les derniers chiffres de Strategy Analytics, la donne serait en train de changer sur le terrain du wearable. Dominé auparavant par des dispositifs basiques et abordables, il voit maintenant arriver à sa tête les smartwatches. Et avec elles le très puissant Apple.

Le nombre de devices vendus a progressé de +21 % sur un an pour atteindre les 22 millions d’unités au premier trimestre 2017. Et c’est Apple qui prend la tête du classement, avec 3,5 millions de Watch vendues : +59 % sur un an ; 15,9 % de parts de marché. Xiaomi cède du terrain, mais conserve la seconde place du marché, avec 3,4 millions de produits distribués : -10,5 % sur un an et 15,5 % de parts de marché.

Fitbit passe en troisième place

Le grand perdant est Fitbit. Sur Q1 2016, le constructeur occupait la première place du classement avec 4,5 millions de terminaux vendus et 24,7 % de parts de marché. Ses ventes ont chuté au premier trimestre 2017 à 2,9 millions d’unités. Soit -36 % et seulement 13,2 % de parts de marché. Le constructeur passe ainsi directement… à la place occupée l’année passée par Apple.

Seulement voilà, le match n’est pas encore joué. Les volumes de ventes restent en effet encore très faibles, et donc susceptibles de fortement se modifier au gré des annonces de produits des uns et des autres et du cycle de vie des offres existantes.

