Apple, Google et Microsoft maîtres des places financières

Bloomberg a récemment fait le point sur les plus grandes capitalisations boursières du marché. Avec une valeur dépassant les 740 milliards de dollars sur le Nasdaq, c’est Apple qui est la plus grosse firme au monde. Et la société devrait se maintenir à cette place dans un an, selon les prévisions des analystes.

En seconde place, nous trouvons un autre grand acteur du monde IT, Google. Avec une capitalisation boursière de plus de 570 milliards de dollars. Et les analystes espèrent plus de 660 milliards de dollars d’ici un an.

Microsoft boucle le top3 avec une capitalisation boursière dépassant les 500 milliards de dollars. La valeur de la société d’ici un an devrait progresser, mais moins que celle de Google.

Les grands noms du web en tête

En quatrième position du classement, nous trouvons le géant du e-commerce Amazon, avec une capitalisation boursière de 430 milliards de dollars. Facebook pointe en sixième place, avec plus de 400 milliards de dollars de valeur sur le Nasdaq. Montant qui pourrait passer à 460 milliards de dollars d’ici un an. Facebook et Amazon devraient donc alors être au coude à coude.

Le classement d’ici un an devrait donc regrouper Apple, Google, Microsoft, Facebook et Amazon. Soit un top5 qui devrait ne comprendre que des grands noms Américains du monde IT et web. Bref, les GAFAM. Ou plutôt les AGMFA.

À lire aussi :

Twitter inquiète les marchés et dévisse sur le Nasdaq

Alphabet, maison mère de Google, déçoit le Nasdaq

Microsoft dépasse les 500 milliards de dollars au Nasdaq

Crédit photo : © Stocksnapper – Shutterstock