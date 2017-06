Apple décline l’iMac en version pro

La firme de Cupertino Apple avait promis de revoir son offre desktop. C’est maintenant chose faite, avec une nouvelle gamme d’iMac.

Au menu, des processeurs Intel Core « Kaby Lake » pouvant comprendre jusqu’à 4 cœurs cadencés à 4,2 GHz. 4,5 GHz en pointe. Mais aussi un maximum de 64 Go de RAM, un GPU AMD Radeon Pro 580 avec 8 Go de mémoire et des SSD 50 % plus rapides que précédemment. Des options réservées au haut de gamme 27 pouces à écran 5K (5120 x 2880).

L’iMac est aussi accessible dans une livrée de 21,5 pouces, avec au choix deux résolutions : 4K (4096 x 2304 points) et Full HD (1920 x 1080 points). Cette dernière version, est de loin la plus économique – et la moins performante – avec un prix de 1299 euros TTC. L’iMac 27 pouces démarre pour sa part à 2099 euros TTC.

Un iMac Pro

Pour les professionnels, Apple propose une machine plus puissante encore, l’iMac Pro. Une station de travail en mode tout-en-un. L’écran est toujours un modèle 27 pouces 5K. Mais le processeur est un Intel Xeon qui pourra comprendre 8, 10 ou 18 cœurs, selon les modèles. La quantité de mémoire vive pourra être de 32, 64 ou 128 Go et le SSD de 1, 2 ou 4 To.

Côté graphismes, c’est un GPU AMD Radeon Pro Vega qui est à la manœuvre, avec ses 11 téraflops de puissance de calcul en simple précision (22 téraflops en demi-précision, pour le Machine Learning). Enfin, la connectique comprend un port Ethernet à 10 Gbit/s.

La disponibilité de cette machine est extrême est annoncée pour décembre. Avec un prix de base de 4999 dollars. Ouch !

