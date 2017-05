Racheté par Apple, Lattice Data pourrait plancher sur Siri

Apple aurait déboursé environ 200 millions de dollars pour se payer Lattice Data, une startup œuvrant les dans les secteurs du data mining et du machine learning. La société propose des outils permettant de donner du sens à des données non structurées, textes comme images, en s’appuyant sur des traitements automatisés boostés à coup de machine learning.

« Lattice est né du projet de recherche de Stanford DeepDive, un framework d’inférence statistique, peut-on lire sur le site de la société. Nous sommes les chercheurs et les créateurs se trouvant derrière DeepDive, et nous développons maintenant cette technologie pour créer des produits dédiés à l’industrie et aux gouvernements. Notre mission est de débloquer la valeur contenue dans les données sombres. »

Pour améliorer Siri ?

Apple a confirmé le rachat de la startup, mais ni pour quel montant, ni à quelles fins. Le savoir-faire de Lattice Data pourrait cependant être utilisé pour parfaire Siri, l’assistant vocal de Google. En particulier grâce à ses technologies permettant de créer des relations entre des éléments séparés (personnes, lieux, objets).

Lattice Data a été créé par Chris Re et Michael Cafarella, deux professeurs en université. Michael Cafarella est connu pour avoir été un des deux créateurs d’Hadoop, la star du Big Data.

À lire aussi :

Apple, première société à passer le cap des 800 milliards de dollars en Bourse

Apple chipe à Fitbit la 1ère place du marché du wearable computing

Les iPhone 7 d’Apple sont les plus vendus des smartphones

Crédit photo : © Lightspring – Shutterstock