Apple n’abandonne pas le marché pro

« Vous allez nous voir faire plus dans le domaine professionnel. Le marché pro est très important pour nous. En particulier le secteur des créatifs », a expliqué Tim Cook, patron d’Apple, dans une session de questions-réponses accordée à la presse. Des propos rapportés par CNET.

La petite musique du patron d’Apple commence à être connue. Non, la firme de Cupertino n’abandonne pas les professionnels. Mais dans la pratique, rien ne bouge. Certes, nous avons eu droit en 2016 à une nouvelle génération d’ordinateurs portables. Mais rien de neuf n’a été présenté sur le terrain des stations de travail et des autres ordinateurs fixes de la firme. Décevant.

Discours contre réalité

« Ne pensez pas que quelque chose que nous avons fait ou quelque chose que nous faisons est le signal que nos priorités sont ailleurs », poursuit Tim Cook. Reste la réalité : dernière mise à jour de l’iMac fin 2015 ; dernière mise à jour du Mac mini, fin 2014 : dernière mise à jour du Mac Pro fin 2013.

Plus de 3 ans sans nouvelles stations de travail… et aucune rumeur allant dans le sens d’une sortie prochaine de telles machines. De quoi inquiéter les professionnels. Y compris les créatifs, dont nombre ont d’ores et déjà migré sous Windows. L’iPad Pro a toutefois été bienvenu dans ce secteur, même s’il ne saurait remplacer un ordinateur classique pour tous les besoins des créatifs.

À lire aussi :

Les MacBook Pro 2017 « Kaby Lake » dévoilés par macOS 10.12.4

Apple veut mettre des puces ARM dans ses MacBook x86

32 Go dans les MacBook Pro fin 2017 ?

Crédit photo : © CBS