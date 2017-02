Télégrammes : Apple oublie de payer son amende, Google Earth Enteprise et Chrome iOS en Open Source, Routeurs Netgear vulnérables

Apple exempté de ses 13 milliards d’impayés en Irlande ? Paiera, paiera pas ? Apple pourrait bien échapper aux 13 milliards d’euros d’arriérés dus au fisc irlandais, avait considéré la Commission européenne l’été dernier. A l’occasion d’une audition devant des parlementaires irlandais à Dublin, la Commissaire européenne à la concurrence Margrethe Vestager est venue défendre la position de Bruxelles sur les attaques à l’encontre des grandes entreprises, notamment américaines. La commissaire a rappelé que seules les aides illégales étaient visées dans l’affaires et non les accords fiscaux que les pays de l’Union restent libres d’appliquer comme bon leur semble. A condition qu’il « n’y ait pas de traitement particulier pour certaines entreprises », a-t-elle déclaré. Il n’en reste pas moins que l’Irlande n’a toujours pas récupéré les sommes exigées alors que la date limite de paiement est aujourd’hui passée. Somme qui devait être placée sur un compte bloqué en attendant le résultat des appels du pays et d’Apple contre la décision de Bruxelles. Margrethe Vestager a justifié ce retard en expliquant que, face aux montants élevés en jeu, le dossier était « compliqué ». On l’a connu moins intransigeante.

Google Earth Enterprise et Chrome iOS en Open Source Google verse deux de ses produits en Open Source. Chrome pour iOS d’une part et Earth Entreprise (GEE) d’autre part. Dans ce dernier cas, il s’agit de donner une nouvelle chance à une solution créée en 2006, qui n’était plus développée depuis 2015 et dont le support s’arrêtait en 2017. Mais plutôt que de regarder GEE disparaître corps et âme, Mountain View lui offre une nouvelle chance en le versant à la communauté. Pas moins de 470 000 lignes de codes seront prochainement accessibles sur GitHub sous licence Apache2, indique Google dans préciser la date de disponibilité. Concernant Chrome pour iOS, il s’agit d’une mise à égalité avec les plates-formes web et Android. Chrome iOS rejoint le référentiel de Chromium, le navigateur Open Source de Google. Les développeurs vont désormais pouvoir modifier et compiler la version du navigateur pour l’environnement mobile d’Apple, a annoncé Google. Qui justifie ce décalage de traitement par les difficultés rencontrées sur Webkit, le moteur de rendu d’Apple. Lequel est donc désormais supporté au même titre que Blink, le moteur de rendu de Mountain View.

Des milliers de routeurs Netgear vulnérables. Les routeurs n’ont pas la cote ces temps-ci. Une trentaine de modèles de Netgear sont à la merci de la faille (CVE-2017-5521) permettant à une personne de récupérer sous certaines conditions le mot de passe administrateur de l’équipement réseau. Un prérequis est que l’option offrant la possibilité de récupérer le mot de passe, soit désactivée dans les paramètres du routeur. Une fois cette opération réalisée, Netgear redirige la personne vers une page contenant un jeton de récupération de mot de passe. Or ce système peut être utilisé pour récupérer le mot administrateur du routeur, une ficelle connue depuis 3 ans. Netgear a modifié et mis à jour les firmwares en conséquence.