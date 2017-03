Apple agacé par les révélations de Wikileaks

Avec l’affaire Vault 7, Wikileaks jette un pavé dans la mare des services de renseignement américains. En dévoilant les méthodes d’espionnage numérique utilisées par la CIA. Après un premier volet de l’affaire dévoilé début mars, la section Dark Matter du dossier Vault 7 s’est plus spécifiquement attachée à montrer les faiblesses utilisées sur les machines Apple, fonctionnant sous iOS et OS X. Voir à ce propos notre précédent article « Vault 7 « Dark Matter » : comment la CIA pirate les Mac et iPhone » .

Agacée, la firme de Cupertino s’est exprimée à ce sujet. Rappelant à cette occasion que les outils cités par Wikileaks ne sont pas utilisables sur des machines récentes.

« Notre analyse initiale montre que la prétendue vulnérabilité de l’iPhone n’a affecté que l’iPhone 3G et a été corrigée en 2009 lorsque l’iPhone 3GS a été commercialisé. De plus, notre évaluation préliminaire montre que les prétendues vulnérabilités des Mac ont été corrigées sur toutes les machines lancées après 2013. »

Wikileaks ne jouerait pas le jeu ?

« Nous avons donné à Wikileaks les instructions pour soumettre toutes les informations qu’ils souhaitent à travers notre processus normal selon nos termes standards, explique Apple. Jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune information de leur part qui ne soit pas du domaine public. Nous sommes des défenseurs infatigables de la sécurité et de la confidentialité de nos utilisateurs. Nous ne tolérons pas le vol ou ne collaborons pas avec ceux qui menacent de nuire à nos utilisateurs. »

