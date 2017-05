Apple pourrait stopper la gamme iPad mini

Apple pourrait purement et simplement stopper la gamme iPad mini. Raison invoquée par les spécialistes à la source de cette rumeur : un grignotage des ventes de cette solution par l’iPhone 7 Plus et le nouvel iPad de 9,7 pouces.

Toutefois, l’argument ne tient pas. Primo, l’iPad Mini 4 présente un écran d’une taille intermédiaire de 7,9 pouces, que ni l’iPhone 7 Plus (5,5 pouces), ni l’iPad (9,7 pouces) ne proposent. Ce qui permet d’offrir une compacité intéressante : 20,3 x 13,5 x 0,61 cm et 299 g. Contre 24 x 16,7 x 0,75 cm et 469 g pour l’iPad 9,7 pouces.

En fait, la vraie raison de l’insuccès actuel de l’iPad mini 4 est à aller chercher sur le terrain des tarifs. À un prix de base de 489 euros TTC, il est bien plus cher que l’iPad 9,7 pouces. Ce dernier est proposé dès 409 euros. Et seulement à 509 euros équipé d’une même quantité de mémoire Flash (128 Go). La différence n’est donc plus assez importante pour justifier l’achat d’un iPad mini.

Un marché des tablettes en berne

Et bien entendu il y a un autre phénomène que personne ne veut mettre sur la table : la baisse des ventes des tablettes, qui sont maintenant rentrées dans le rang. Selon IDC, il s’est vendu seulement 36,2 millions de tablettes au cours du premier trimestre 2017. Soit une baisse annuelle de 8,5 %.

Apple voit pour sa part ses ventes d’iPad reculer de 13 %, avec 8,9 millions d’unités écoulées (voir l’article « Fort recul pour Apple sur le marché des tablettes »). Dans ce contexte, passer 4 à 3 produits devrait permettre à la firme de s’adapter à ces volumes de ventes déclinants.

