Apple transforme ses Store en centres de découverte et de formation

Apple compte organiser des séances de formation et d’éducation dans ses 495 Apple Store. Et ce dès le mois prochain. Seront abordés, des thèmes aussi divers que la photo, la vidéo, la musique, les arts graphiques, le design… mais aussi la programmation, qui sera approchée au travers de l’application Swift Playgrounds.

Les présentations organisées dans la cadre de l’initiative « Today at Apple » seront animées par des employés d’Apple, ou des experts du secteur abordé. Tous les niveaux, du débutant à l’utilisateur avancé, seront traités. Ainsi que toutes les tranches d’âge : des enfants aux seniors. Sans oublier les enseignants… relai essentiel d’Apple au sein des écoles.

« “Today at Apple” est l’un des moyens par lesquels nous faisons évoluer notre offre pour mieux servir les clients et les entrepreneurs à l’échelle locale, explique Angela Ahrendts, vice-présidente senior Retail d’Apple. Nous recréons la notion de “place principale d’une ville” pour en livrer une version contemporaine : un espace où chacun est le bienvenu et où les meilleurs atouts d’Apple s’unissent pour permettre à chacun d’échanger avec les autres, de se découvrir une nouvelle passion ou d’affûter ses compétences. »

De la photo à la programmation

Ces formations seront proposées gratuitement. Une bonne manière pour la firme de mettre en avant son écosystème, et ses qualités face à l’offre Windows. En particulier depuis que certains produits comme Pages, Numbers, Keynote, iMovie et GarageBand sont devenus gratuits pour tous. Et que Swift, ainsi que Swift Playgrounds sont venus simplifier la création d’applications iOS et macOS.

« L’objectif des séances de programmation est de permettre à chacun de faire ses premières armes dans la programmation grâce à Swift Playgrounds, précise Apple concernant ses cours de découverte de la programmation. Ces séances exploreront différents concepts de programmation à l’aide du code que les professionnels du développement utilisent chaque jour. »

