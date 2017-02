Les fausses news et rumeurs en tout genre continuent de faire des vagues sur la Toile. Nous trouvons d’un côté des sociétés qui profitent de la manne de clics apportée par de tels messages, forts générateurs de buzz. Et de l’autre les soucis que cela pose en termes de capacité d’analyse des internautes, où la croyance béante tend à remplacer de plus en plus souvent l’esprit critique.

Dans une interview accordée au Daily Telegraph, Tim Cook, patron d’Apple, s’inquiète de ce phénomène, qui gangrène selon lui l’esprit des internautes. « Nous traversons une période où, malheureusement, certains de ceux qui gagnent sont les acteurs qui passent leur temps à essayer d’obtenir le plus de clics, en diffusant des fausses vérités, analyse le patron d’Apple. D’une certaine manière, cela tue l’esprit des gens. »

Une timide réponse au problème

« Nous avons besoin de créer des outils qui aident à diminuer le volume de fausses actualités », propose Tim Cook.

Suite aux dérives sur les réseaux sociaux constatées lors des élections américaines de 2017, certains acteurs ont enfin décidé de réagir. C’est une première étape, mais qui reste encore timide. Pas question en effet de supprimer les fausses news, ces dernières étant juste écartées des moteurs de recherche des sites concernés.

