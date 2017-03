Apple toilette son iPad 9,7 pouces pour booster les ventes

Les afficionados en seront pour leur frais en matière d’iPad. Beaucoup attendait des évolutions dans la gamme des iPad Pro. La page du magasin de la firme avait été mise en maintenance cette nuit, affolant les spécialistes et les journalistes sur l’imminence d’une sortie produit.

Mais Apple a décidé de prendre le contrepied des rumeurs et de focaliser sa communication sur la tablette grand public en version 9,7 pouces. Cette dernière va remplacer le vénérable iPad Air 2, lancé en 2014. Parmi les améliorations, la dernière tablette hérite de la puce A9 avec architecture 64 bits (et le coprocesseur M9 intégré). Cette puce était présente sur l’iPhone 6S, aujourd’hui l’iPhone 7 intègre la puce A10 Fusion.

Un prix légèrement baissé

Pour l’écran, Apple reste fidèle à une dalle IPS Retina. Petit bémol, l’écran n’est pas laminé et n’a pas de revêtement antireflet. La résolution passe à 2048 x 1536 pixels. La tablette comprend une caméra iSght 8 mégapixels et une caméra frontale (pour FaceTime) à 1,2 mégapixels. Le reste est similaire à son prédécesseur, un connecteur Lightning 3,5 mm, une prise casque, le Touch ID, les connectivités WiFi 802.11ac et Bluetooth 4.2. L’iPad 9,7 pouces gagne en épaisseur, 7,5 mm contre 6,1 mm précédemment, et gagne en poids, 469 g contre 437 g. L’autonomie a été préservée en annonçant 10 heures.

Afin de redonner un coup de fouet aux ventes d’iPad en berne, Apple a décidé de baisser le prix et d’augmenter la capacité de stockage en sus. Ainsi, pour un iPad 9,7 pouces doté de 32 Go de stockage (contre 16 Go auparavant), il faut compter 409 euros en France et 509 euros pour 128 Go. A titre de comparaison, aux Etats-Unis, il faut débourser 329 dollars (contre 349 dollars pour l’iPad Air 2) pour la version 32 Go et 429 dollars en version 128 Go. Les pré-commandes sont disponibles et les livraisons se feront à partir du 24 mars 2017.

