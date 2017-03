Apple met la main sur Workflow, spécialiste de l’automatisation iOS

Apple vient de lancer l’acquisition de Workflow, pour un montant non communiqué. Un outil mobile à la fois accessible sur l’iPhone et l’iPad. Et qui est même proposé avec une application complémentaire dédiée à la Watch d’Apple.

« Workflow est votre outil d’automatisation personnel, vous permettant de combiner des actions par glisser-déposer afin de créer des workflows puissants pour votre iPhone, iPad et Apple Watch », peut-on lire sur la fiche officielle de l’application. Une arme de choix pour aborder le monde de l’entreprise, pour ce qui se veut un des plus professionnels outils d’automatisation disponible sous iOS.

Les commentaires des utilisateurs varient entre le bof et le waouh. Avec d’un côté ceux qui louent les possibilités offertes par ce logiciel et de l’autre ceux qui soulignent ses limites.

Workflow reste pour le moment gratuit

« Nous sommes ravis de rejoindre Apple, déclare l’équipe de Workflow. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Apple dès le début, depuis le démarrage de notre entreprise en tant qu’étudiants participants à la WWDC, en passant par le développement et le lancement de Workflow, puis en constatant son incroyable succès sur l’App Store. »

Notez que le rachat par Apple ne semble pas s’être traduit par des changements importants pour l’application, qui est toujours accessible – pour le moment – gratuitement sur l’App Store.

Crédit photo : © Minerva Studio – Shutterstock