Après Brocade, Ruckus Wireless passe entre les mains de Arris

Broadcom va se séparer d’une partie des activités de Brocade Communication Systems dont l’acquisition a été annoncée en novembre 2016 pour 5,5 milliards de dollars. En l’occurrence, il s’agit de se défaire de Ruckus Wireless que Brocade avait acheté en avril 2016. Broadcom va aussi vendre l’activité switches ICX de l’équipementier réseau. Et c’est Arris International qui remporte le lot pour 800 millions de dollars. Une bonne affaire, visiblement, puisque Brocade avait payé 1,2 milliard pour mettre la main sur Ruckus.

Spécialisé dans la fourniture de systèmes de télécommunication en direction des résidences et des entreprises, Arris entend, avec cette acquisition, renforcer son offre en matière de convergence des technologies de réseaux fixes et mobiles. Notamment dans les secteurs de l’éducation, de l’hébergement/hôtellerie, des lieux publics et des entreprises. Arris y dédiera une entité à part entière pour répondre aux besoins croissants des marchés verticaux. Cette division dédiée sera dirigée par Dan Rabinovitsj, l’actuel directeur opérationnel (COO) de Ruckus. Les quelque 1 600 salariés de Ruckus et de l’activité switch ICX rejoindront Arris. A l’exception de Selina Lo, dirigeante historique du fournisseur de solutions Wifi, qui sort visiblement du radar.

Le SAN Fiber Channel pour Broadcom

« Forts d’une demande toujours croissante de connectivité rapide, fiable et facilitée, les fournisseurs de services et les entreprises investiront continuellement dans leurs réseaux câblés et sans fil, commente Bruce McClelland, le CEO d’Arris. Les cinq prochaines années verront des changements passionnants alors que chaque fournisseur de services deviendra un opérateur sans fil d’une certaine manière. Les entreprises et les sites moderniseront leurs réseaux à large bande pour offrir de nouveaux services à valeur ajoutée innovants et un accès Internet plus rapide et plus transparent. »

Le délestage de l’activité Wifi permettra à Broadcom de se concentrer sur l’intégration de l’activité SAN Fibre Channel de Brocade dès que l’acquisition de cette dernière aura été finalisé. Ce qui est prévu avant le 30 juillet prochain.

